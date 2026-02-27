Il Pakistan bombarda Kabul, “guerra aperta” con i talebani

Islamabad, 27 feb. (askanews) – Il Pakistan dichiara “guerra aperta” alle autorità talebane afghane e bombarda diverse località, tra cui Kabul e Kandahar, dopo un’offensiva lanciata giovedì dall’esercito afghano lungo la frontiera comune. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha assicurato che le forze armate hanno la capacità di “schiacciare ogni ambizione aggressiva”.A Kabul, giornalisti riferiscono di forti esplosioni e del sorvolo di caccia nelle prime ore della notta scorsa. Colpita anche Kandahar, città dove risiede la guida suprema dei talebani.Le autorità di Islamabad definiscono i raid una “risposta appropriata” agli attacchi afghani lungo il confine. I talebani replicano annunciando nuove operazioni “su larga scala” contro postazioni pakistane.Scontri e colpi di artiglieria sono stati uditi nei pressi del valico di Torkham, uno dei pochi ancora aperti tra i due Paesi. Secondo testimonianze raccolte dall’AFP, alcuni civili, tra cui donne e bambini, sarebbero rimasti feriti. “La guerra non è la soluzione a nessun problema – dice un cittadino pachistano – e le controversie devono essere risolte attraverso la diplomazia”.Negli ultimi mesi le tensioni tra Pakistan e Afghanistan si sono intensificate. Islamabad accusa Kabul di ospitare militanti responsabili di attentati sul suo territorio, accusa respinta dai talebani. Intanto Iran e Cina hanno offerto la loro mediazione per ridurre l’escalation, mentre la comunità internazionale guarda con preoccupazione a un conflitto che rischia di allargarsi.”La Cina ha mediato con continuità tra Pakistan e Afghanistan attraverso propri canali ed è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo per ridurre le tensioni e favorire il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi”, ha detto la portavoce del ministero degli esteri cinese Mao Ning.