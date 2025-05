Il Papa prende possesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura

Roma, 20 mag. (askanews) – Papa Leone XIV ha preso ufficialmente possesso della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura a Roma, dove ha pregato sulla tomba di San Paolo. Domenica 25 maggio prenderà possesso delle altre due basiliche papali, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore.Il Papa è arrivato in auto al piazzale di San Paolo, dalla partedella fiancata laterale, dove ha inizio il porticato esterno ed è stato subito salutato dal Padre Abate, Dom Donato Ogliari e dal cardinale Arciprete della Basilica, James Michael Harvey. Poi indossata la stola sopra la mozzetta e il rocchetto si è avviato il processione verso l’interno della Basilica. Alla processione hanno preso parte anche i monaci benedettini.La basilica era gremita di fedeli e il pontefice li ha salutati, benedicendoli.Arrivato all’altare della Confessione, Papa Prevost è, quindi, sceso nel luogo della sepoltura per venerare il sepolcro di San Paolo inginocchiandosi e restando qualche momento in preghiera prima di iniziare la celebrazione con il segno di croce e il saluto liturgico.