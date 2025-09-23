In aereo con cani di grossa taglia senza trasportino

Roma, 23 set. (askanews) – Cani di grossa taglia fino ai 25 kg in aereo senza trasportino. Ita Airways ha effettuato il primo volo dimostrativo di linea, da Milano Linate a Roma Fiumicino, trasportandone due in cabina: hanno viaggiato accanto ai padroni in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila.A bordo del volo dimostrativo, oltre al presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo e al presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, c’era anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: “È una bellissima giornata, un esempio a livello internazionale. Nessun fastidio e totale sicurezza per i passeggeri… invece di metterli in stiva, o rinunciare a un viaggio, potranno viaggiare tranquillamente a bordo” ha detto dopo l’atterraggio a Fiumicino. Con questa iniziativa “stiamo aprendo un varco, già in treno stiamo crescendo, è un punto di partenza, sono milioni gli italiani che hanno un amico in casa e potranno viaggiare. Da ministro dei Trasporti ci ho lavorato tanto. È un piccolo segnale che entra nelle case, negli aerei e nei treni”.