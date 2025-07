Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati

Castiglione della Pescaia (Gr), 10 lug. (askanews) – Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Roccamare a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Circa seicento persone sono state evacuate dai resort e dai campeggi della zona e molti turisti spaventati dalle fiamme si sono rifugiati in spiaggia. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con gli elicotteri anti incendio. Il rogo è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica. Dalle prime informazioni pare che a prendere fuoco sia stata una roulotte nel campeggio Santapomata, l’incendio si era poi esteso coinvolgendo parte della struttura.