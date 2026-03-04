Iran, Pichetto: “Italia può resistere, gli stock di gas sono alti”

Rimini, 4 mar. (askanews) – “In questo momento stiamo valutando il quadro complessivo. Sotto l’aspetto quantitativo l’Italia può resistere anche più di altri a livello europeo perché abbiamo gli stoccaggi alti di gas e il nostro approvvigionamento dal Golfo Persico è molto basso”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’inaugurazione di Key a Rimini, sulle misure per fronteggiare l’aumento dei costi energetici legato alla crisi in Medio Oriente.”Almeno nella proiezione di marzo e aprile abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo – ha spiegato il ministro -. La valutazione diversa riguarda quale sarà l’effetto della crisi nello Stretto di Hormuz e di questa guerra nell’area del Golfo Persico rispetto al movimento dei prezzi, alla domanda e offerta a livello mondiale, non italiano, e il riflesso sul Ttf, sul mercato olandese”.Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di comprendere la componente speculativa, come reazione degli attacchi di Usa e Israele all’Iran: “Quanto c’è di speculazione, anche quella sana? Ogni movimento di mercato porta con sé speculazione. In questo momento è difficile dire quale tipo di intervento adottare, dobbiamo capire dove e come si fermano le bocce”.