Iran, Trump: 10-15 giorni al massimo per raggiungere un accordo

A bordo dell’Air force one, 20 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si dà “10, 15 giorni al massimo” per decidere se un accordo con l’Iran sia possibile o se sarà necessario ricorrere alla forza contro Teheran.Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha ribadito che senza un’intesa “andranno incontro a conseguenze negative”, evitando però di entrare nel merito di un’eventuale azione militare. Alla domanda su un possibile attacco per eliminare il programma nucleare iraniano, ha risposto: “Non ne parlerò”.