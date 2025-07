Israele espande le operazioni nel centro di Gaza, denuncia dell’Onu

Deir al-Balah, 22 lug. (askanews) – Il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha denunciato “un altro colpo devastante alla già fragile ancora di salvezza che tiene in vita la gente nella Striscia di Gaza”, all’indomani della richiesta israeliana di evacuare Deir al-Balah, nel centro del territorio palestinese, per espandere le sue operazioni militari di terra.Nelle immagini si alzano colonne di fumo si alzano sopra la città, sottoposta a un intenso bombardamento dopo che l’Idf ha annunciato un’azione imminente in un’area dove non aveva mai operato in precedenza. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato che la residenza del personale e il magazzino principale di Deir al-Balah sono stati attaccati tre volte lunedì il 21 luglio dall’Idf.Intanto, almeno 12 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti con carri armati contro un accampamento di tende nella parte occidentale di Gaza City, a Nord della Striscia di Gaza, hanno dichiarato le autorità sanitarie locali. L’attacco ha provocato anche decine di feriti. Medici locali hanno riferito che i carri armati di stanza a Nord del campo di Shati hanno sparato due proiettili contro le tende che ospitavano famiglie sfollate. Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito israeliano sull’incidente, secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz.