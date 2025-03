Istanbul, proteste per Imamoglu: disordini con la polizia e arresti

Istanbul, 25 mar. (askanews) – Un’altra notte di proteste a Istanbul; la polizia turca ha fermato altri 43 manifestanti, ha riferito il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya.La manifestazione è degenerata nel caos con gli agenti che hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla riunita per il sesto giorno consecutivo davanti al municipio di Istanbul,Nelle proteste dei giorni precedenti le forze dell’ordine hanno già fermato oltre 1.100 manifestanti in tutto il Paese.La contestazioni nella capitale turca vanno avanti dall’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, leader dell’opposizione, considerato il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan nella corsa presidenziale del 2028, fermato con l’accusa di avere legami con un’organizzazione coinvolta in corruzione, concussione e sostegno al terrorismo. Tuttavia, la richiesta della procura di convalidarne l’arresto nell’ambito dell’inchiesta per terrorismo è stata respinta.