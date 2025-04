La bara di papa Francesco a terra senza nessun catafalco

Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) – Come disposto dallo stesso Papa scomparso, la bara di Papa Francesco, è stata posta per terra in Basilica di San Pietro senza nessun catafalco o altri segni di “imperio”.La bara, ancora aperta, è stata posta ai piedi dell’altare maggiore con alla propria destra il cero pasquale, segno di luce e resurrezione. A vegliarla due Guardie Svizzere in alta uniforme. Al termine del rito di traslazione del corpo di Papa Francesco una lunga teoria di cardinali e vescovi sta sfilando davanti al feretro del pontefice scomparso per l’ultimo saluto alpontefice deceduto.Dalle 11 alle 24 oggi domani e venerdì solo fino alle 19 la Basilica sarà aperta per permettere l’omaggio dei fedeli.