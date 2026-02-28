L’annuncio di Trump: al via attacco contro Iran, è minaccia per Usa

West Palm Beach (Florida), 28 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver dato inizio all’attacco in Iran.”L’esercito degli Stati Uniti ha avviato importanti operazioni di combattimento in Iran”, afferma Trump in un videomessaggio pubblicato sui suoi social media, mentre trascorreva il fine settimana nel suo golf club in Florida. “Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano”, ha aggiunto.