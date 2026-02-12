Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/lanotiziagiornale.it/httpdocs/wp-content/plugins/code-snippets-pro/php/snippet-ops.php(625) : eval()'d code on line 47

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /var/www/vhosts/lanotiziagiornale.it/httpdocs/wp-content/plugins/code-snippets-pro/php/snippet-ops.php(625) : eval()'d code on line 47
Abbonati
12/02/2026
16:32
Milano-Cortina referendum sulla giustizia Niscemi Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Le famiglie in lutto ai Moretti: nessun perdono

Sion 12 feb. (askanews) – Le famiglie in lutto dei ragazzi morti nella strage di Crans Montana si confrontano con i coniugi Moretti nel secondo giorno dell’udienza a Sion, in Svizzera. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, compaiono in tribunale dopo l’incendio del bar di Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone. “Avete ucciso mio fratello maggiore”, dice il fratello minore di una delle vittime. “Ci assumeremo le nostre responsabilità, ve lo promettiamo”, afferma Jacques Moretti entrando nell’edificio.

Leggi anche