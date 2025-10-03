M.O., Cgil: sciopero generale con 100 cortei in tutta Italia

Milano, 3 ott. (askanews) – Dopo il blocco della Sumud Global Flotilla a largo di Gaza, mobilitazione proclamata da Cgil e Usb: durerà 24 ore e coinvolge anche il settore dei trasporti. A rischio bus, metro, tram e treni a Roma e in tutto il territorio regionale. La mobilitazione è indetta perché, secondo la Cgil, quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla “navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema”.Oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia. A Roma tutto è iniziato alle ore 8.30 in piazza Vittorio e l’arrivo è previsto in piazza dei Cinquecento. Partecipa il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.La Commissione garanzia sugli scioperi ha giudicato la mobilitazione illegittima. La legge impone la tutela dei servizi essenziali: nei giorni feriali vanno garantite le corse nelle fasce 6-9 e 18-21. Sul sito di Trenitalia l’elenco dei treni garantiti.