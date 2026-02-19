Manovre navali congiunte Iran-Russia nel Golfo di Oman

Roma, 19 feb. (askanews) – L’Iran e la Russia conducono manovre militari congiunte nel Golfo di Oman, al largo delle coste iraniane, dopo il nuovo round di negoziati questa settimana a Ginevra tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta alta.Questa “esercitazione navale congiunta” si svolge nel Mar Arabico e nel nord dell’Oceano Indiano, ha riferito l’agenzia di stampa Isna, che cita il contrammiraglio Hassan Maghsoudloo.”L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza marittima” nell’area e “le relazioni tra le Marine dei due paesi”, ha aggiunto il contrammiraglio, senza specificare la durata dell’esercitazione.