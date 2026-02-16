Meloni a Niscemi: stanziati 150 milioni e Ciciliano sarà commissario

Roma, 16 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato a piedi la zona rossa di Niscemi, il comune colpito da una grave frana in seguito al ciclone Harry che si è abbattuto sulla Sicilia circa un mese fa. Ha ringraziato i Vigili del fuoco e gli uomini e le donne della Protezione civile impegnati sul posto. Meloni ha poi partecipato in comune a una riunione con le autorità locali e il dipartimento della Protezione civile guidato da Fabio Ciciliano e in un punto stampa ha annunciato:”Noi portiamo mercoledì in Cdm un decreto che si occupa in generale della questione dell’alluvione e nello specifico della questione di Niscemi, distinguendo le due questioni. Per Niscemi c’è uno stanziamento di 150 milioni di euro e la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile, prefetto Fabio Ciciliano”, ha spiegato Meloni.Meloni ha anche incontrato una delegazione di sfollati: “E’ stato molto importante incontrare i cittadini e credo faccia la differenza quando ci si mette la faccia, capire quali sono le loro paure e quali sono le loro speranze”, ha aggiunto.”Le tempistiche? Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, vuol dire che le risorse il giorno dopo ci sono; poi il prefetto Ciciliano, parliamo della protezione civile, una struttura che si muove con velocità, dovrà fare le ordinanze”, ha sottolineato Meloni.