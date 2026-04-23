Meloni: scostamento bilancio? Non escludiamo nulla

Agia Napa (Cipro), 23 apr. (askanews) – Per quanto riguarda l’ipotesi di uno scostamento di bilancio “noi dobbiamo vedere intanto quali sono le regole che abbiamo e poi nelle prossime settimane ovviamente decidiamo come muoverci a livello nazionale, ad oggi non stiamo escludendo niente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando ad Agia Napa, Cipro, per la prima giornata del vertice informale Ue.”Ovviamente la nostra priorità è dare delle risposte però preferiremmo farlo in una cornice più, come posso dire, confortevole”, ha aggiunto.