Messico, strage dopo una partita di calcio nel Guanajuato

Salamanca (Messico), 26 gen. (askanews) – Almeno 11 persone sono state uccise e 12 ferite in un attacco armato avvenuto dopo una partita di calcio su un campo di quartiere a Salamanca, nello Stato messicano di Guanajuato. La zona è una delle più colpite dalla violenza legata ai gruppi della criminalità organizzata, secondo le autorità locali.”Poche ore fa è stato segnalato un attacco deplorevole e codardo nella comunità di Loma de Flores, nel quale hanno perso la vita 11 persone: dieci sul posto e una in ospedale. Dodici persone sono rimaste ferite, tra cui una donna e un minorenne”.”Questo episodio – spiega César Prieto, sindaco di Salamanca – si aggiunge all’ondata di violenza che purtroppo colpisce lo Stato e in particolare Salamanca. Ieri cinque persone sono state uccise nella comunità di Cuatro de Altamira, un’altra a San Vicente de Flores, e la scorsa settimana c’è stata anche una minaccia di ordigno esplosivo in una struttura federale, in particolare all’ingresso quattro della raffineria Pemex”.”Colgo l’occasione -conclude il sindaco – per rivolgere un appello alla presidente della Repubblica, Claudia Sheinbaum, e alla governatrice dello Stato, affinché ci aiutino a recuperare la pace, la tranquillità e la sicurezza che meritano le cittadine e i cittadini di Salamanca”.