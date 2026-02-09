Meta, Antitrust Ue pronta a imporre misure su assistenti AI Whatsapp

Roma, 9 feb. (askanews) – La Commissione europea vuole imporre una serie di misure al gruppo Meta, la casa madre di Facebook, sull’accesso a favore di terze parti per i servizi di intelligenza artificiale sulla piattaforma di messaggistica Whatsapp.Con un comunicato, l’esecutivo comunitario afferma di aver inviato una lettera di messa in mora a Meta, in base a una valutazione preliminare di violazione delle normativa sulla concorrenza in questo segmento.”Le pratiche di Meta – afferma l’Antitrust Ue – rischiano di impedire ai concorrenti di entrare nel mercato a rapida espansione degli assistenti AI”.Per questo, si legge “la Commissione intende imporre delle misure ad interim, per evitare che queste pratiche causino danni gravi e irreparabili al mercato, fermo restando il diritto alla difesa di Meta e quello di rispondere”.
