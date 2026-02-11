Nato lancia nuova missione nell’Artico, “sempre più importante”

Bruxelles, 11 feb. (askanews) – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, afferma che la nuova missione “Arctic Sentry”, lanciata per rassicurare il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump dopo che quest’ultimo ha ritirato le sue rivendicazioni sulla Groenlandia, rafforzerà la sicurezza nella regione “sempre più importante”. “Di fronte all’intensificarsi dell’attività militare russa e al crescente interesse della Cina per l’Estremo Nord, era fondamentale che facessimo di più”, afferma. “Ecco perché appena due ore fa abbiamo lanciato Arctic Sentry. Arctic Sentry sfrutta la forza dell’Alleanza riunendo le attività della Nato e degli alleati nell’Estremo Nord in un unico approccio operativo globale alla regione”, aggiunge. “L’Artico e l’Estremo Nord sono sempre più importanti per la nostra sicurezza collettiva. La Nato e gli alleati hanno intensificato la nostra attenzione sulla regione. Conduciamo regolarmente esercitazioni nell’Artico, assicurandoci di essere pronti a combattere e operare in qualsiasi condizione. L’adesione di Finlandia e Svezia rafforza notevolmente la posizione della Nato nella regione e le nostre capacità nell’Artico”, ha sottolineato Rutte.