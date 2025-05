Papa Prevost alla prima messa in Sistina, parla in inglese

Città del Vaticano, 9 mag. (askanews) – Papa Leone XIV è arrivato per la messa Pro Ecclesia in Cappella Sistina, di fronte ai cardinali, Papa Prevost parla in inglese, la sua lingua madre con i cardinali elettori nella Cappella Sistina, il giorno dopo la sua elezione. Poi, Leone XIV ha proseguito in italiano la sua omelia. “In modo particolare, Dio mi ha chiamato, con la vostra elezione, a succedere al Principe degli Apostoli e mi ha affidato questo tesoro affinché, con il suo aiuto, io possa essere il suo fedele amministratore a favore dell’intero Corpo mistico della Chiesa. – ha detto Prevost. – Lo ha fatto affinché essa sia sempre più pienamente una città posta sul monte, un’arca di salvezza che solca le acque della storia e un faro che illumina le notti oscure di questo mondo”. Poi, Leone XIV ha proseguito in italiano la sua omelia.