Roma, esplosione in distributore: “Come una bomba atomica, mostruoso”

Roma, 4 lug. (askanews) – “È stata una bomba atomica, ha spaccato tutti i vetri e le finestre di due case, una cosa mostruosa” racconta un residente. Un boato che si è sentito per tutta Roma poco dopo le 8 del mattino. Una enorme colonna di fumo nero visibile da molte parti della città.È esplosa una cisterna presso un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. L’esplosione ha coinvolto uno sfasciacarrozze vicino, causando uno scoppioa catena di varie automobili a gpl. Sul posto vigili del fuoco, polizia, ambulanze. Ci sono almeno 8 agenti feriti e un vigile del fuoco.Vetri rotti e finestre scoppiate negli edifici intorno. Molti i residenti che sono fuggiti dalle loro abitazioni dopo la deflagrazione fortissima. L’area è stata delimitata, ed è stato chiesto agli abitanti di non uscire di casa.