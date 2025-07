Roma, le immagini dall’alto dopo l’esplosione in un distributore

Roma, 4 lug. (askanews) – Le immagini dall’elicottero Drago 162 dei vigili del fuoco che ha effettuato una ricognizione sull’area a Roma dove si è verificata l’esplosione in un distributore di carburanti, in via dei Gordiani.Una quarantina i feriti secondo la questura, tra cui 9 agenti di polizia, uno dei carabinieri e un vigile del fuoco, accorsi dopo la prima esplosione: a seguire ha preso fuoco un deposito giudiziario alle spalle del distributore dove le automobili presenti sono scoppiate a loro volta.Quindici le squadre al lavoro. Proseguono le operazioni di spegnimento delle fiamme: l’incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo.Arpa Lazio sta monitorando la qualità dell’aria; la Protezione Civile comunale ha raccomandato alla popolazione presente o in transito nella zona di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio, di mantenere chiuse le finestre e non utilizzare i condizionatori a presa d’aria esterna.