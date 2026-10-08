Rubio: stallo in Ucraina molto pericoloso, rischio escalation

Lisbona, 8 ott. (askanews) – La guerra tra Russia e Ucraina è in una situazione di stallo che potrebbe spingere una o entrambe le parti a intensificare il conflitto nel tentativo di sbloccarlo. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante una visita in Portogallo, avvertendo che un’escalation potrebbe coinvolgere anche Paesi vicini membri della Nato. “L’altro modo in cui finiscono le situazioni di stallo – afferma Rubio -è attraverso un’escalation. Una delle due parti, o entrambe, intensifica quello che sta facendo per cercare di piegare l’altra e rompere lo stallo. Ed è molto pericoloso. È molto pericoloso nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina, perché questa escalation potrebbe trasformarsi in una campagna di sabotaggi nei Paesi vicini che sono membri della Nato. Potrebbero essere gli attacchi a cui fate riferimento. Potrebbero accadere molte altre cose che trasformerebbero rapidamente quella che oggi è una guerra tra due Paesi in un conflitto regionale molto più ampio e molto più pericoloso”.