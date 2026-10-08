La Rai colleziona un altro flop: con Patù Rai2 doppiata persino da Tv8 e Nove

Per qualcuno era un flop annunciato. L’ennesimo collezionato dalla Rai targata Meloni, soprattutto sul fronte dell’informazione e dei talk. L’ultimo caso è quello di Patù, il nuovo programma di Rai2, che nella sua prima puntata raccoglie solamente 155mila spettatori di media, pari all’1,5% di share. Praticamente nulla, la metà di canali come Tv8 e Nove che non avevano neanche programmi di punta nella serata di ieri.

Alla guida del nuovo talk targato Rai c’è Roberto Inciocchi, apparso come una vittima sacrificale di un progetto che ha una strategia poco chiara. Non tanto per il suo conduttore, quanto per un progetto che sembra visto e rivisto ovunque, in un panorama televisivo in cui i talk spuntano come funghi. Di buono c’è il tentativo di parlare di altri argomenti di cronaca che non siano il delitto di Garlasco o di fare un approfondimento sulla xylella in Puglia, ma dall’altra parte siamo di fronte al solito tavolo con un dibattito tra i soliti ospiti, che si vedono un po’ ovunque in tv.

Il flop di Patù: Rai2 doppiata persino da Tv8 e Nove

Il risultato, sul fronte degli ascolti, è impietoso. Basta vedere i dati della serata del 7 ottobre: Tale e Quale Show, su Rai1, raccoglie 2 milioni e 938mila spettatori, con il 21,8% di share. Su Canale 5 La Ruota dei campioni… e delle stelle fa 3 milioni 971mila spettatori con il 20,5% nella prima parte per poi scendere a poco meno di 2 milioni con il 17,7% nella seconda parte. Anche Italia 1 fa meglio di Rai 2 con il film Greenland che ottiene il 5,2% di share con 812mila spettatori.

Ancora meglio fa Chi l’ha visto? con 945mila spettatori e il 6,4% su Rai3. Sul fronte dei talk, anche È sempre Cartabianca batte Patù, con il 4,5% e 533mila spettatori su Rete 4. A sconfiggere Rai 2 anche La7, con Una giornata particolare che tiene sullo schermo 1 milione e 52mila spettatori, con il 6,6% di share. Ancora più significativo il confronto con due reti che solitamente non fanno grandi ascolti: su Tv8 4 Ristoranti raggiunge i 345mila spettatori con il 2,5%; su Nove lo spettacolo comico di Marta e Gianluca fa il 2,1% di share con 332mila spettatori. Praticamente il doppio di Patù.