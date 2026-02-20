Sagrada Familia, ora è la chiesa più alta del mondo

Milano, 20 feb. (askanews) – La Sagrada Familia raggiunge la sua altezza definitiva. Con il posizionamento della croce sulla torre dedicata a Gesù Cristo tocca i 172 metri e mezzo e diventa la chiesa più alta del mondo.L’ultimo elemento è stato issato con una gru tra impalcature e operai al lavoro. La croce bianca, alta 17 metri, completa una delle 18 torri previste nel progetto originale di Antoni Gaudì, avviato oltre 140 anni fa.Con questa altezza la basilica di Barcellona supera il duomo di Ulm, in Germania, che deteneva finora il primato. La torre sarà benedetta il 10 giugno, nel centenario della morte di Gaudì. Il completamento dell’intero complesso è previsto tra circa dieci anni.