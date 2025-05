Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) – E’ durata oltre 10 minuti la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. Folla in festa a piazza San Pietro per la notizia dell’elezione del nuovo Papa. I fedeli che già riempivano la piazza hanno iniziato a sventolare le bandiere dei paesi di provenienza, ma da tutta Roma migliaia di persone si stanno riversando su via della Conciliazione per assistere all’Habemus Papam.