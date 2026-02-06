Scade New START sul nucleare, Trump: serve un nuovo trattato

Roma, 5 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto un nuovo trattato nucleare dopo la scadenza dell’ultimo accordo con la Russia, facendo temere una nuova corsa agli armamenti.L’amministrazione Trump ha ripetutamente insistito affinché venisse stipulato un nuovo accordo che includesse la Cina, il cui arsenale è in crescita ma è ancora notevolmente inferiore a quello di Russia e Stati Uniti, ma Pechino ha pubblicamente respinto le pressioni.Trump era rimasto per lo più in silenzio sulle richieste russe di estendere il New START – il trattato del 2010 che imponeva le ultime restrizioni alle due maggiori potenze nucleari dopo decenni di accordi risalenti alla Guerra Fredda – ma poche ore dopo la sua scadenza, ha affermato che il trattato, firmato da Barack Obama e prorogato da Joe Biden, è stato “mal negoziato” e “viene gravemente violato”.”Invece di prorogare il ‘NEW START’ (un accordo negoziato male dagli Stati Uniti che, tra l’altro, viene gravemente violato), dovremmo far lavorare i nostri esperti nucleari su un nuovo trattato, migliorato e modernizzato, che possa durare a lungo in futuro”, ha scritto su Truth. E parlando ai giornalisti, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato: “Piuttosto che estendere il New START, un accordo mal negoziato dagli Stati Uniti, che aggiungerò è stato rinegoziato sotto l’ex presidente Barack Obama, oltre a tutto il resto, viene gravemente violato. Il presidente vuole che i nostri esperti nucleari lavorino su un trattato nuovo, migliorato e modernizzato che possa durare a lungo in futuro, ed è ciò di cui gli Stati Uniti continueranno a discutere con i russi” ha precisato.