Seggi aperti in Russia, si vota per la Duma: prima volta da inizio guerra

Mosca, 18 set. (askanews) – Seggi aperti in Russia dove si vota per rinnovare la Duma, prime elezioni parlamentari nel Paese dall’invasione da parte di Mosca dell’Ucraina, nel febbraio 2022. Tre giorni di elezioni segnate da una competizione politica praticamente assente e pochi dubbi sulla vittoria del partito del presidente Vladimir Putin, “Russia Unita”.Nonostante questo, il voto rappresenta comunque per il Cremlino un’occasione per valutare il sostegno dell’opinione pubblica alla guerra in Ucraina, i cui effetti sono sempre più sentiti anche dalla popolazione russa.
18/09/2026
13:16
13:16