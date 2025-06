Si siede per la foto e sfonda la sedia di Swarovski in museo a Verona

Roma, 16 giu. (askanews) – Due turisti vengono ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre danneggiano una sedia ricoperta di Swarovski in un museo a Verona.Nel video pubblicato sulle pagine social di Palazzo Maffei e subito divenuto virale, si vede l’uomo che si avvicina alla sedia intitolata “Van Gogh” dell’artista Nicola Bolla e si siede per farsi fotografare dalla donna, ma l’opera – descritta come “estremamente fragile” e ricoperta da “una miriade di cristalli Swarovski”, crolla sotto il suo peso. I due sono poi fuggiti.