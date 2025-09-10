Trenitalia, Regionale si conferma partner di X Factor

Milano, 10 set. (askanews) – Trenitalia si conferma partner di X Factor per il secondo anno consecutivo e lo fa attraverso il suo brand Regionale. Per festeggiare l’inizio della nuova stagione dello show di Sky Original prodotto da Fremantle, in ripartenza l’11 settembre, la collaborazione è stata annunciata alla stazione di Milano Centrale, dove è stato svelato un treno Regionale con livrea dedicata.Il messaggio riportato, “X Factor accende il talento. Viaggia con la musica”, unisce al meglio le due realtà, fra dialogo con le nuove generazioni e mobilità sostenibile, come spiega Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia: “Non potevamo non unirci all’energia del talent più amato d’Italia e dalle nuove generazioni. Noi ci siamo aperti al cambiamento investendo 7 miliardi sui nuovi treni sostenibili. Nel 2027, completeremo la nostra flotta di Regionale: treni di ultima generazione per le nuove generazioni”. Tra i presenti, oltre alla conduttrice Giorgia e i giudici di X Factor Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, anche la Responsabile Product Marketing di Trenitalia, Roberta Graziosi e Luca Centurioni, Sky Media Marketing Director. Regionale di Trenitalia accompagnerà gli aspiranti concorrenti di X Factor nel loro viaggio verso le audizioni di Milano. Ma non solo, sono tante le iniziative lanciate da Trenitalia e legate al programma: “Tutti i venerdì, dal 24 ottobre al 28 novembre, gli eliminati di X Factor avranno questo treno alle loro spalle come palco per il loro primo concerto. Ci sarà anche un concorso, riservato ai nostri fedelissimi clienti iscritti al programma X-GO, che permetterà al primo classificato di partecipare alla finale”. Un lungo viaggio insieme che per X Factor si chiuderà a Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si terrà la finale dell’edizione 2025.