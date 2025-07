Trump: invieremo Patriots all’Ucraina, su Gaza speriamo di risolvere

Roma, 14 lug. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati uniti invieranno sistemi di difesa antiaerea Patriot all’Ucraina per fronteggiare i raid russi, ma il costo di queste armi “li pagherà l’Unione Europea”.”Glieli manderemo, i Patriot di cui hanno disperatamente bisogno”, ha affermato Donald Trump, a due settimane dall’annuncio di Washington della sospensione di alcune forniture di armi a Kiev, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa France Presse. “Non ho ancora deciso il numero – ha aggiunto -, ma li avranno perché hanno bisogno di protezione”.La consegna delle armi farà parte di un accordo che coinvolge la Nato, la quale pagherà gli Stati Uniti per le armi che invierà all’Ucraina, secondo Trump. “In realtà invieremo loro vari equipaggiamenti militari molto sofisticati e loro ce li pagheranno al 100%”, ha detto Trump ai giornalisti, ribadendo di essere “deluso” dal presidente russo Vladimir Putin. “Putin ha davvero sorpreso molte persone. Parla gentilmente e poi bombarda tutti la sera”, ha dichiarato Trump, visibilmente contrariato.Trump ha inoltre precisato che incontrerà lunedì il segretario generale della Nato, Mark Rutte, data in cui ha precedentemente annunciato di avere “una dichiarazione importante da fare sulla Russia”. Su Gaza, trump ha detto che “stiamo parlando e speriamo di risolvere la questione entro la prossima settimana. Vediamo cosa succede”.