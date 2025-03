Trump: telefonata importante con Putin, vogliamo risolvere questione

Washington, 18 mar. (askanews) – Proprio mentre visita il Kennedy Center di Washington, istituzione culturale di cui ha preso il controllo come presidente, Donald Trump ha dichiarato che oggi (martedì 18 marzo) avrà una “chiamata molto importante” con il presidente russo Vladimir Putin. “Avremo una telefonata molto importante, abbiamo fatto delle telefonate. Ma stiamo arrivando a una fase molto critica. E vogliamo sistemare tutta la questione Russia-Ucraina. E penso che l’Ucraina lo voglia, so che lo vogliono. Lo vogliono tutti, ci sono molti morti. Lo spargimento di sangue è incredibile, come pochi hanno mai visto prima”.