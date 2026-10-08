Ucraina, bomba russa su due autobus a Kramatorsk: 33 morti

Kramatorsk, 8 ott. (askanews) – Nuova strage in Ucraina. Dopo i 22 morti del giorno prima a Pryluky, altre 33 persone hanno perso la vita a Kramatorsk, nell’est del Paese, in un attacco russo contro due autobus. Diciotto i feriti. Secondo la polizia ucraina, i mezzi sono stati colpiti da una bomba planante. Le immagini mostrano carcasse bruciate, detriti e corpi sulla strada. Dopo l’attacco le autorità hanno sospeso il trasporto pubblico a Kramatorsk e nella vicina Sloviansk.Kramatorsk, nella regione di Donetsk e vicino alla linea del fronte, è uno dei principali centri dell’Ucraina orientale ancora sotto controllo di Kiev.