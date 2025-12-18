Ue, scontri polizia e agricoltori: vetrine rotte e fuochi d’artificio

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – Violenti scontri tra polizia e gli agricoltori in protesta fuori dal palazzo del Parlamento europeo in Place du Luxembourg a Bruxelles, mentre è in corso il Consiglio europeo. In piazza, secondo la polizia belga, sono arrivati 8 mila manifestanti e un migliaio di trattori.La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti in Place du Luxembourg. Contro gli agenti sono stati lanciati ortaggi ma anche sampietrini, bottiglie, petardi e fuochi d’artificio.Gli agricoltori protestano contro le proposte della Commissione per la Politica agricola comune (Pac) post 2027 e contro l’accordo Ue-Mercosur con i paesi dell’America Latina.