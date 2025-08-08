Un morto e 9 ricoverati a Diamante, si teme intossicazione botulino

Diamante, 8 ago. (askanews) – Un morto e nove le persone ricoverate, alcune in gravi condizioni, a Diamante, probabilmente per aver ingerito del cibo contenente botulino. Le persone hanno accusato malori dopo avere mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa nella cittadina in provincia di Cosenza acquistato in un truck food. La vittima è una uomo di 52 anni, originario di Napoli, che si è sentito male nei pressi di Lagonegro (Potenza) dove si trovava mentre stava facendo rientro nel capoluogo campano, a breve verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.Come riporta il Quotidiano del Sud il sindaco di Diamante Achille Ordine ha annunciato che sono in corso delle verifiche ma raccomandato di non generare “allarmismi”.L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato le verifiche a campione sui diversi alimenti presenti nel food truck e in via cautelare e prudenziale, il primo cittadino ha sottoposto l’attività a blocco sanitario. Il botulino ha tempi di incubazione di due/quattro giorni e così tra lunedì e mercoledì è esplosa l’emergenza. La presunta intossicazione ha generato grande preoccupazione fra i cittadini e i turisti.