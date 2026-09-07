Usa, aereo cargo di Amazon esce di pista e prende fuoco: 5 morti

Miami, 7 set. (askanews) – Cinque persone sono morte e altre cinque sono rimaste gravemente ferite in un incidente aereo avvenuto ieri sera all’aeroporto internazionale di Miami, quando un aereo cargo di Amazon Air è uscito di pista durante l’atterraggio e si è schiantato su una strada utilizzata da veicoli di servizio e da altre attività commerciali che circondano l’aeroporto. Lo riportano i media statunitensi.L’incidente, che ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, ha intrappolato il pilota e il copilota nella cabina di pilotaggio e alcuni occupanti nelle auto, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Ray Jadallah. Le squadre di soccorso hanno anche dovuto estrarre una persona rimasta intrappolata sotto un veicolo. Non è ancora chiaro se i piloti siano sopravvissuti. Tre delle cinque persone ferite sono in condizioni critiche, ha aggiunto il capo dei vigili del fuoco.Amazon ha dichiarato di “collaborare strettamente con le autorità e i funzionari locali per comprendere esattamente cosa sia successo”.L’incidente è avvenuto durante il fine settimana del Labor Day, uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno.