Usa e Israele attaccano l’Iran: le prime immagini da Teheran

Milano, 28 feb. (askanews) – Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran in una operazione congiunta. Queste immagini postate da utenti iraniani sui social mostrano colonne di fumo alzarsi da alcuni quartieri di Teheran, colpita da diversi lanci di missili, così come altre città iraniane.Israele ha ufficialmente annunciato di aver dato il via a “un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, dichiarando lo stato di emergenza in tutto il Paese.