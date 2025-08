“Viaggiare responsabile”, vacanze all’estero: Farnesina spiega che fare

Milano, 31 lug. (askanews) – La Farnesina ha lanciato la campagna “Viaggiare responsabile” per comunicare ai cittadini cosa fare in caso di vacanze all’estero.”Vogliamo dare tutte le informazioni utili per garantire la sicurezza degli italiani che vanno in vacanza all’estero – ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani dall’unità di crisi della Farnesina – per avere la massima garanzia sulle informazioni da dare e da ricevere in caso di emergenza e per sapere tutto ciò che accade nei diversi paesi del mondo. Abbiamo due siti a cui collegarsi, uno è ‘Viaggiare sicuri’ con quale informarsi “sulla situazione di ogni paese del mondo. Poi però bisogna anche registrarsi sul sito ‘Dove siamo nel mondo’, (c’è anche un’app), prima di partire”, “in modo che il Ministero degli Esteri e la nostra unità di crisi che lavorano 24 ore su 24 sappiano dove sono i cittadini italiani in vacanza, in modo da poterli informare in caso di Emergenze in caso di necessità”.”Naturalmente – ha aggiunto Tajani – è importante anche portarsi il numero dell’unità di crisi perché per qualsiasi emergenza essa possa mettere in contatto gli italiani in giro per il mondo con le nostre ambasciate e con i nostri consolati, che sono a disposizione per assistere tutti i nostri concittadini”.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.viaggiaresicuri.it/homeIn caso di grave emergenza all’estero, l’Unità di Crisi è raggiungibile al numero: +39 06 36225.