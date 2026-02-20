Zelensky: liberati 300 chilometri quadrati nella controffensiva

Milano, 20 feb. (askanews) – Le forze ucraine hanno liberato 300 chilometri dalle forze russe lungo la linea del fronte meridionale, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky all’Afp in un’intervista esclusiva. “Oggi posso congratularmi prima di tutto con il nostro esercito e con tutte le forze di difesa, perché ad oggi sono stati liberati 300 chilometri quadrati”, ha affermato Volodymyr Zelensky.