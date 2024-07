Attacco hacker all’edicola digitale de La Notizia

Il nostro giornale oggi non è disponibile nella sua edizione digitale, sia sul sito sia attraverso l’App dalla quale è possibile abbonarsi e consultare l’edizione quotidiana de La Notizia. Il disservizio, per il quale ci scusiamo innanzitutto con i nostri lettori, è legato a un attacco hacker subito dalla società che ospita e diffonde l’edizione digitale del nostro quotidiano.

Attualmente il server che ha subito l’attacco informatico, come ha riferito il fornitore del servizio, “è stato isolato dalla rete ed è oggetto di un intervento per riattivarlo in un ambiente protetto”. L’operazione richiederà alcune ore durante le quali la piattaforma della nostra edicola digitale continuerà a non essere raggiungibile.