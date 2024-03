Attacco russo a Odessa mentre era in corso la visita di Zelensky e del premier greco Mitsotakis

C’è stata un’esplosione nel porto di Odessa, mentre in città era in corso una visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del premier greco, Kyriakos Mitsotakis. Un missile russo è esploso vicino al corteo nell’area dove stava transitando il corteo dei due leader.

Un missile russo è esploso a Odessa mentre era in corso la visita del premier greco Kyriakos Mitsotakis

Il ministro greco, Stavros Papastavrou, ha precisato che “non ci sono feriti tra la delegazione greca a seguito dell’esplosione, avvenuta a circa 150 metri di distanza”, dal corteo di auto con Zelensky e il premier greco. Il presidente ucraino ha detto che nell’esplosione ci sono stati morti e feriti, “ma non conosco i dettagli”.

Zelensky: “So che ci sono state delle vittime”

“Abbiamo sentito e visto questo attacco oggi. Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire. So che ci sono state delle vittime. Non conosco i dettagli, ma so che ci sono morti e feriti” ha detto Zelensky nella conferenza stampa con il premier greco Mitsotakis al termine della visita ad Odessa. “Alla fine (della visita), abbiamo sentito il suono delle sirene dei raid aerei e delle esplosioni molto vicino a noi. Non abbiamo avuto il tempo di andare nei rifugi”, ha affermato Mitsotakis, parlando di “un’esperienza impressionante”.

L’esplosione è avvenuta prima dell’incontro fra Mitsotakis e Zelensky

Secondo le fonti greche, Mitsotakis e i membri della delegazione greca che si trovavano a Odessa non stati minacciati dall’esplosione, avvenuta a 200 metri di distanza. L’esplosione è avvenuta giusto prima dell’incontro fra Mitsotakis e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontro che si è poi svolto senza rinvii.

