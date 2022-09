Terrore a Kabul, segnalato un attentato kamikaze in una scuola causando molti morti e feriti. I talebani condannano l’attacco.

Attentato kamikaze a Kabul in una scuola: l’attentatore si è fatto esplodere nell’istituto di formazione “Kaaj” frequentato da studenti di etnia hazara causando un elevato numero di vittime e di feriti. L’assalto è stato duramente condannato dal governo dei talebani.

Attentato kamikaze a Kabul in una scuola: si contano almeno 32 vittime e 40 feriti

È di almeno 32 vittime e 40 feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione che si è verificata all’interno di una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul, capitale dell’Afghanistan. A riferire la notizia è stata una fonte del governo afghano ad Al-Jazeera. Proprio la fonte governativa, inoltre, ha asserito che la deflagrazione fosse da imputare a un attentato kamikaze. In merito alla tragedia, i media locali hanno spiegato che l’istituto scolastico finito nel mirino dell’attentatore è frequentato da studenti di etnia hazara.

Secondo quanto riferito dalla polizia di Kabul, l’attacco è avvenuto nell’istituto di istruzione “Kaaj” che si trova nella zona occidentale di Dashte Barchi. I dirigenti della struttura, citati dalla Bbc, hanno raccontato che, al momento dell’assalto, gli studenti stavano sostenendo un esame.

Al momento, l’attacco kamikaze non è ancora stato rivendicato.

La condanna dei talebani e il commento dell’Onu

Sulla drammatica vicenda, è intervenuto il portavoce del governo talebano, Zabihullah Mujahid. Il portavoce ha postato un messaggio su Twitter, scrivendo: “L’Emirato islamico dell’Afghanistan considera un crimine grave l’attacco al centro di formazione Kaaj – e ha aggiunto –. Lo condanna con forza ed esprime le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime di questo incidente”.

Il portavoce dei talebani, tornati al potere nel Paese ad agosto 2021 dopo il ritiro delle truppe americane, ha anche precisato: “Misure importanti verranno prese per scovare e punire i responsabili”.

L’attentato kamikaze è stato commentato anche dall’Onu tramite un tweet pubblicato sulla pagina ufficiale della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama). Oltre a esprimere le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, nel post si legge: “In un contesto di peggioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, Kabul è stata colpita oggi da un’altra esplosione. Molte vittime civili nell’attacco brutale contro un centro di formazione in una zona a maggioranza Hazara e sciita. La famiglia delle Nazioni Unite condanna questo attentato”.

