Augias asfalta Salvini a Carta Bianca. Il video diventa virale. “Ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi”

“Immigrazione, salute, lavoro, scuola, cassa integrazione, un centro di addestramento per cani per ciechi”. Dopo l’ennesimo elenco, il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Carta Bianca, è stato letteralmente asfaltato dal Corrado Augias: “Salvini dal vivo è impressionante. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi.”

