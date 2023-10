Aumenta del 10% il numero dei reati sui minori in Italia, segnando un nuovo record. Netto incremento per i casi di violenza sessuale.

I reati commessi a danno di minori in Italia nel 2022 sono aumentati del 10% rispetto all’anno precedente: in totale quelli registrati sono stati 6.857. Un numero che rappresenta un nuovo record dopo che nel 2021 è stata superata per la prima volta la quota dei 6mila reati.

I dati sono quelli elaborati dal Servizi analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale e sono contenuti all’interno del nuovo dossier Indifesa dal titolo “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, pubblicato dalla Fondazione Terre des Hommes.

Aumentano i reati sui minori, crescono soprattutto le violenze sessuali

Il documento è stato presentato al Museo Maxxi di Roma e ha evidenziato non solo l’aumento generale dei reati commessi ai danni dei minori, ma soprattutto l’incremento riguardante le violenze sessuali. Per questo tipo di reati è stata registrata una crescita del 27%: si passa dalle 714 segnalate nel 2021 alle 906 denunciate nel 2022.

Nei casi di violenze sessuali, le vittime sono quasi tutte bambine e ragazze, costituendo ben l’89% dei casi segnalati e riportati nel documento. Tra i dati più allarmanti ci sono quelli della Lombardia, dove l’incremento è stato del 6% e il numero di vittime minori è il più alto tra le regioni italiane (1.247 casi). Si segnalano anche cinque omicidi volontari, oltre che un netto aumento delle violenze sessuali su minori (+26% a quota 197 casi).