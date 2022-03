Aurora Ruffino: vita privata, fidanzato, figlio dell’attrice di Noi

Aurora Ruffino è una giovane attrice con già una grossa esperienza nel campo cinematografico e delle fiction. Ha la passione per la cucina e ovviamente per la recitazione che è diventato poi il suo lavoro.

Aurora Ruffino: vita privata

Aurora Ruffino è nata a Torino il 22 maggio 1989. Un’infanzia ed adolescenza turbolenti: quarta di sei figli, è cresciuta a Druento. All’età di 5 anni ha perso la madre, deceduta per dare alla luce il sesto figlio, mentre il padre aveva già abbandonato la famiglia. È stata cresciuta, insieme ai cinque fratelli, dai nonni e dalla zia materni. Dopo la maturità, si è iscritta alla Gipsy Musical Academy di Torino, una scuola di danza e recitazione.

Dunque, la sua carriera professionale è iniziata nel mondo dello spettacolo come attrice. Al cinema ha esordito come attrice nel film La solitudine dei numeri primi, uscito nel 2010. Il successo è arrivato per il ruolo di Benedetta Ferraris-Costa nella miniserie trasmessa da Rai 1 Questo nostro amore, dove ha recitato a fianco di Neri Marcorè e Anna Valle. Ha partecipato al video musicale ufficiale dei Modà della canzone Se si potesse non morire, colonna sonora del film Bianca come il latte, rossa come il sangue, dove l’attrice ha recitato nel ruolo di Silvia. Nel 2014 ha preso parte alla serie televisiva campione d’ascolti Braccialetti rossi. Poi nel 2018 ha partecipato alle fiction di Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 e ne I Medici 2.

Aurora Ruffino: fidanzato

Sentimentalmente è legato a un uomo che è fuori dal mondo dello spettacolo e il suo nome è con Maxime, un ingegnere francese di alcuni anni più giovane di lei. I due si sono conosciuti nel 2016, durante una vacanza in Francia dell’attrice.

Aurora Ruffino: figlio

L’attrice è fidanzata da diversi anni ma non ancora ha deciso di sposarsi e di avere figli. Si dedica principalmente al suo lavoro ma anche alla sua passione della cucina.

Attrice della fiction Noi

Un inizio 2022 fortunata per l’attrice: è uno dei protagonisti insieme a Lino Guanciale della fiction targata Rai dal titolo “Noi”. Un dramma familiare tratto da una produzione americana This is Us. Da domenica 6 marzo è in onda su Rai 1 in prima serata per sei puntate.