Lino Guanciale oggi, matrimonio, figli e moglie del bell’attore

Lino Guanciale, chi è: l’attore sarà ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo nel corso della quarta serata dedicata alla rinomata kermesse musicale.

Chi è Lino Guanciale: vita privata e studi

Lino Guanciale, 42 anni, è uno degli attori di teatro contemporanei più apprezzati e versatili nel panorama della recitazione italiana. Le sue doti attoriali sono talmente brillanti e straordinarie da avergli consentito di approdare in numerose serie televisive e fiction di successo e al cinema.

Nato ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, il 21 maggio 1979 da padre medico e madre insegnante, l’attore è cresciuto in una famiglia estremamente unita e ha trascorso l’infanzia a Collelongo, piccolo paese abruzzese. Lino Guanciale ha un fratello minore, Giorgio, con il quale condivide la passione per il rugby e che svolge la professione di psicologo.

Dopo aver concluso gli studi liceali e aver giocato per alcuni anni a rugby nella sezione Nazionale Under-16 e Under-19, l’attore si è iscritto all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, diplomandosi nel 2003 e ottenendo il PremioGassman.

Lino Guanciale, anche grazie agli anni di attività sportiva, ha una forma fisica perfetta, è alto 180 centimetri e pesa circa 72 chili.

Ex fidanzata, moglie e figlio

Lino Guanciale ha avuto una relazione con la collega Antonietta Bella. Dopo la fine della loro storia, nel 2018, l’attore ha conosciuto Antonella Liuzzi tramite amici comuni.

Il 19 luglio 2020, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno deciso di convolare a nozze, celebrando il rito nel massimo riserbo. La donna, figlia di Piero Liuzzi, ex senatore del Popolo delle Libertà, è nata nel 1986 a Noci, in Puglia, e opera in campo economico e finanziario. Lavora, infatti, come Program Coordinator del Master in Corporate Finance dell’Università Bocconi di Milano ed è una project manager.

Nonostante i sette anni di differenza che sussistono tra i due, la coppia appare estremamente innamorata e complice.

Il 15 novembre 2021, a distanza di poco più di un anno dal matrimonio, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, Pietro.

Lino Guanciale: dove vive l’attore

Poco dopo aver raggiunto la maggiore età, Lino Guanciale si è trasferito a Roma. Inizialmente, l’attore viveva a Tor Bella Monica ma, successivamente, si è trasferito nel quartiere Garbatella, presso il quale risiede ancora oggi insieme alla moglie e al figlio.

In relazione alla sua scelta di vivere alla Garbatella, in occasione di una intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, aveva raccontato: “Quando sono andato a vivere a Tor Bella Monaca il portinaio non ce l’avevo. E non ce l’ho neanche oggi che sto alla Garbatella. Mi piacciono i quartieri popolari, colorati e multietnici di Roma. Ho dei vicini molto simpatici. All’inizio non mi si filava nessuno: ricordo che mangiavo la pizza al taglio da un indiano che alla tv non mi guardava proprio: per lui gli attori sono solo quelli di Bollywood”.