Quarta serata Sanremo 2022: co-conduttrice, ospiti, scaletta, cover e chi vota

Sanremo 2022, la scaletta della quarta serata: tutti i dettagli sul quarto appuntamento con la rinomata kermesse dedicata alla musica italiana. Dopo aver ascoltato i big in gara nel corso delle prime tre serate dedicate al Festival, venerdì 4 febbraio i 25 cantanti si esibiranno nuovamente sul palco proponendo al pubblico delle cover e duettando con artisti non in gara.

Sanremo 2022, quarta serata: co-conduttrice e ospiti

In occasione della seconda puntata di Sanremo 2022, il conduttore e direttore artistico Amadeus verrà affiancato dall’attrice Maria Chiara Giannetta in qualità di co-conduttrice, nota al pubblico per aver interpretato il personaggio di Anna Olivieri in Don Matteo e per essere stata Blanca Ferrando in Blanca.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, nella quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston accoglierà l’attore Lino Guanciale.

In collegamento dalla nave Costa Toscana, poi, saranno presenti i Pinguini Tattici Nucleari.

Sanremo 2022, quarta serata: scaletta e cover

Nella serata di venerdì 4 febbraio, torneranno a esibirsi sul palco dell’Ariston i 25 big in gara. Il quarto appuntamento con Sanremo 2022 è dedicato alle cover: in questo contesto, ogni artista ha scelto un brano lanciato in Italia in un arco temporale compreso tra gli anni ’60 e gli anni ’90 del secolo scorso. Nel corso della serata dedicata alle cover, i 25 big hanno potuto scegliere di realizzare le proprie performance duettando con un ospite.

Per la 72esima edizione della kermesse musicale, è stato deciso di non procedere con nessuna esclusione nel corso della gara: i 25 big, quindi, continueranno a competere tra loro ininterrottamente dalla prima all’ultima serata di Sanremo 2022.

In attesa che venga svelata la scaletta in ordine di uscita della quarta serata di Sanremo 2022, le cover scelte dai 25 big in gara riportati in ordine alfabetico sono le seguenti:

Serata delle cover, chi vota

Al termine della quarta serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover, tutte scelte dal repertorio nazionale e internazionale che risale al periodo compreso tra gli anni ’60 e gli anni ’90 del secolo scorso, verranno effettuate nuove votazioni, secondo quanto previsto dal regolamento.

In occasione della quarta e della quinta serata, voteranno Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web che verranno considerati come un’unica componente. Voteranno, poi, anche i telespettatori attraverso il Televoto e i membri che compongono la Giuria Demoscopica 1000.

In percentuale, il peso percentuale dei voti espressi verrà distribuito nel seguente modo: 34% per il Televoto; 33% per la Giuria Demoscopica 1000; 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

La terza classifica generale che verrà stilata nella serata di venerdì 4 febbraio scaturirà dalla media tra le percentuali di voto complessivamente ottenute durante l’evento cover e quelle derivate dalle precedenti serate di Sanremo 2022.