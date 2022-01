Achille Lauro: fidanzata, canzoni, nome e com’era prima

Artista completo e trasformista unico nel suo genere, Achille Lauro torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano intitolato Domenica. Apprezzato in tutto lo Stivale, scopriamo qualche aspetto in più della sua biografia: dalla fidanzata alle canzoni, passando per il nome e com’era prima.

Achille Lauro: fidanzata

Mentre sul piano artistico non manca mai di dare spiegazioni, sul versante privato Achille Lauro è piuttosto riservato. E’ per questo che non abbiamo molte notizie in merito alla fidanzata. La fortunata dovrebbe rispondere al nome di Federica. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi in occasione del trentesimo compleanno del cantante. Per il party, Achille ha affittato un intero stabilimento balneare a Sabaudia, dove ha ricevuto i parenti e gli amici. Stando ad alcuni commenti che spuntano sul profilo Instagram di Lauro, la relazione con la fidanzata Federica va avanti da diverso tempo, ma entrambi hanno intenzione di mantenere la love story lontano dai riflettori.

Achille Lauro: canzoni e nome

Classe 1990, Achille Lauro, vero nome Lauro De Marinis, è nato l’11 luglio a Roma. La sua carriera ha preso il via dalla musica rap, ma in seguito ha preferito spaziare tra il genere tral e il rock. Nel 2019 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, classificandosi al nono posto. Nonostante il risultato, la canzone ottiene un successo strepitoso. L’anno dopo, torna sul palco dell’Ariston con Me ne frego e si classifica all’ottavo posto. Anche in questa occasione, i fan gli regalano numeri di vendita da brividi. A febbraio del 2021, Achille lancia il singolo Solo Noi, che anticipa l’album Lauro. Nell’estate 2021, insieme a Fedez e Orietta Berti, lancia la canzone Mille, diventato disco d’oro in pochissimi giorni. Nel 2022 decide di tornare a Sanremo come concorrente, con il brano Domenica.

Achille Lauro: com’era prima?

Con il corpo coperto di tatuaggi, alcuni perfino in viso, la domanda sorge spontanea: com’era Achille Lauro prima? E’ un quesito a cui non si può dare una risposta, visto che dovrebbero essere le immagini a parlare. Le uniche foto reperibili sul web, mostrano Achille Lauro da bambino, per cui è anche inutile descrivere il suo aspetto angelico. I tratti, d’altronde, restano quelli di un tempo, ma sono semplicemente arricchiti dall’inchiostro dei tattoo.