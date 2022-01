Insuperabile: testo e significato della canzone di Rkomi a Sanremo 2022

Rkomi è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Insuperabile. Per il suo debutto su un palco importante come quello del Teatro dell’Ariston, l’artista milanese ha scelto una canzone che ha un ritmo serrato e uno stile che supera i confini tra rap e rock: scopriamo testo e significato del pezzo.

Rkomi a Sanremo 2022 con Insuperabile

Tra i 25 Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 c’è anche Rkomi. Artista milanese che ha all’attivo diverse collaborazioni importanti, come quella con Elodie e Tommaso Paradiso, sale sul palco dell’Ariston con un brano intitolato Insuperabile. Si tratta di una canzone che presenta un ritmo serrato, che intende abbattere una volta per tutte i confini tra rap e rock. Il finale, poi, promette l’effetto wow.

Insuperabile: il testo

L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Le sabbie sono diventate rosse

Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri

Siamo una sconfitta perfetta bambina

Il tempo che passa scoppia la clessidra

Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Il significato di Insuperabile

Insuperabile di Rkomi è una canzone che ha un significato “elettrico“. Nel brano, così come avvenuto nella precedente Taxi Driver, ci sono diversi richiami al mondo automobilistico. Il tutto, ovviamente, in riferimento all’amore. “Amore sei te l’ultima curva, insuperabile“, canta l’artista milanese.