Gianni Morandi: età, moglie, figli, mani e patrimonio del cantante a Sanremo 2022

Chi è Gianni Morandi: è uno dei cantanti più famosi e bravi del panorama musicale italiano ma anche internazionale. L’artista è tra i 25 big che si sfidano alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Chi è Gianni Morandi: età

Gianni Morandi, all’anagrafe Gian Luigi Morandi, è nato l’11 dicembre del 1944 a Monghidoro (in provincia di Bologna). Ha 76 anni.

Nasce da una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre, Renato, è un ciabattino mentre la madre, Clara Eleonora Lorenzi è casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio.

Gianni Morandi esordisce nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a cento all’ora, brano di notevole successo scritto da un emigrante in Francia. Il suo successo più grande inizia nel 1962, il cantante incide il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. In seguito, nel 1964 vince al Cantagiro con “In ginocchio da te”. Altro successo nel 1987 con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con “Si può dare di più”.

Appassionato podista, Morandi ha corso in dieci maratone, tra le quali quelle di: New York (tre volte), Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna. Ha partecipato anche a 41 mezze maratone dal 1997 al 2016. Da sempre tifoso del Bologna, nel 1988 compose per la squadra, insieme ai colleghi e concittadini Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi, l’inno Le Tue Ali Bologna.

Gianni Morandi: moglie

Il cantante si è sposato due volte. Dal primo matrimonio, con l’attrice Laura Efrikian, sono nati tre figli: Serena (venuta a mancare, purtroppo, a sole otto ore dal parto), Marianna nata nel 1969 e Marco, oggi quarantasettenne. La coppia si è detta addio nel 1979.

Poi cantante si è sposato una seconda volta nel 2004 con Anna Dan, la sua attuale consorte. Dal loro amore è venuto alla luce Pietro, nel 1997.

Gianni Morandi: figli

nel 1967: la morte della primogenita Serena, scomparsa prematuramente a sole otto ore dal parto. La piccola era nata dall’amore con la prima moglie di Morandi, Laura Efrikian.

Da Laura Efrikian oltre a Serena, ha avuto Marianna (1969) e Marco (1974). Questi ultimi due lo hanno reso nonno di cinque nipoti, due di Marianna avuti con il cantante Biagio Antonacci e tre di Marco. Dal secondo matrimonio con Anna Dan, ha avuto un figlio, Pietro (1997), diventato musicista come il padre e il fratello maggiore, con il nome d’arte Tredici Pietro.

Le sue famose mani

Gianni Morandi è famoso per le sue grandi mani e nel corso della sua carriera è stato preso in giro diverse volte, soprattutto da quando è molto attivo sui social.

L’ 11 marzo 2021 è stato vittima di un brutto incidente domestico. Mentre stava bruciando alcune sterpaglie, ha perso l’equilibrio ed è caduto, provocandosi delle ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante, che tuttora deve portare delle fasciature, si è quasi completamente ripreso a livello di salute e ha documentato la propria degenza in ospedale sui social

Il patrimonio del cantante

Per comprendere il patrimonio di Gianni Morandi si può pensare a quando condusse il Festival di Sanremo e gli vennero dati ben 800 mila euro a puntata.

Il suo patrimonio si stima sia di milioni di euro. E’ stato confermato inoltre, che il cantante sia uno dei più pagati e ricchi a livello mondiale.