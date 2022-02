Malika Ayane a Sanremo 2022: età, fidanzato, figli, Cremonini, canzoni

Malika Ayane a Sanremo 2022: l’artista di origine marocchine sarà nella serata delle cover alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Accompagnerà il cantante Matteo Romano in “Your song” di Elton.

Malika Ayane a Sanremo 2022: età

Malika Ayane nasce il 31 gennaio 1984 a Milano, da padre marocchino e madre italiana. Durante gli anni della tarda adolescenza decide, per potersi mantenere, di lavorare come cameriera.

Appassionata da piccola però alla musica, inizia la sua attività musicale nel 1995, all’età di 11 anni, entrando nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nel quale resta fino al 2001 cantando spesso da solista, soprattutto brani di compositori moderni quali Gabriel Fauré (1998 nella Chiesa di San Marco a Milano), Benjamin Britten, Francis Poulenc, Bruno Zanolini e Ralph Vaughan Williams. Negli stessi anni studia violoncello presso il Conservatorio di Milano.

Incuriosita dalla “musica oltre al teatro”, inizia a sperimentare generi passando dal blues al jazz, dal gospel all’electro-clash.

Malika Ayane a Sanremo 2022: fidanzato

Nella vita sentimentale della cantante, oltre al fidanzamento con Cesare Cremonini, si registra anche il matrimonio con Federico Brugia, avvenuto nel 2010. I due si sono sposati due volte: la prima in America, a Las Vegas, e poi nel 2011 a Milano con rito civile. Nel 2016, però, il matrimonio arrivò al capolinea. Nel 2018 Malika Ayane, durante una festa, incontra il manager Claudio Fratini, di cui si innamora. I due stanno ancora insieme, e vivono tra Milano e Berlino, città in cui Malika ha acquistato una casa.

Malika Ayane: figli

Malika ha una figlia di nome Mia ed è nata il 25 agosto del 2005. Mia è nata dalla storia con il suo primo compagno con cui è andata a vivere da giovanissima ed è finita presto. Ha cresciuto da solo la piccola Mia che è diventata tutta la sua vita.

Malika Ayane e Cesare Cremonini

Malika Ayane e Cesare Cremonini sono stati insieme per un anno, dal 2009 al 2010, facendo sognare i rispettivi fan. Cesare Cremonini e Malika Ayane insieme hanno anche realizzato un brano, ‘Hello!’.

La cantante in un’intervista commentò la rottura e i motivi: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire” ha raccontato nel 2013 la cantautrice. Per poi aggiungere: “Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino. E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito appunto come un bambino. È finito tutto, meno la stima e l’amicizia.”

Malika Ayane: canzoni

Nel 2008 esce il primo album di Malika Ayane, intitolato semplicemente: Malika Ayane. Con il secondo singolo estratto dall’album, Feeling Better, Malika raggiunge notorietà e successo. Ecco una lista delle 10 canzoni più famose dell’artista: